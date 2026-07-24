Смертельная авария в Татарстане унесла жизни шести человек

ДТП на улице Волжская в Зеленодольске унесло жизни шести человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана .

Предварительно, ночью 24 июля произошла авария с участием автомобиля Chevrolet Lanos.

«В результате водитель и пять пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм», — заявили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП уточняются, специалисты организовали проверку.

Накануне на северо-востоке Москвы столкнулись «Газель» и самосвал Howo. Авария случилась на Сельскохозяйственной улице, одного человека госпитализировали. Машины получили серьезные повреждения и врезались в барьерное ограждение.