Подпольное казино накрыли на северо-западе Москвы

Сотрудники СОБР, МВД и Следственного комитета задержали подозреваемых в незаконном проведении азартных игр на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Правоохранителям удалось узнать, что группа людей устроила подпольное казино. У них изъяли игорное оборудование, деньги и электронные устройства, представляющие интерес для следствия.

Кроме того, при обыске у организаторов нелегального игорного бизнеса нашли оружие и, предположительно, наркотики. Следствие продолжает искать соучастников преступления.

Ранее полиция сообщала, что женщина устроила подпольный игорный клуб в квартире в центре Санкт-Петербурга. Против нее возбудили уголовное дело.

А в июне нелегальный покерный клуб накрыли в Тюменской области.