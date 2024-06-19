Жителя Тюменской области задержали за организацию подпольного казино

Сотрудники полиции Тюменской области задержали местного жителя, который подозревается в организации подпольного покерного клуба. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, к участию в азартных играх допускались только знакомые люди. В момент обысков в казино находились семь игроков и один работник заведения, правоохранители изъяли карты и кейсы с фишками.

Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.