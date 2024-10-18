Петербурженка устроила подпольный игорный клуб в квартире в центре города

В Петербурге в одной из квартир в центре города женщина устроила подпольный игорный клуб. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД региона.

Нелегальное казино организовали на Разъезжей улице. Женщина арендовала там квартиру и привлекала клиентов с помощью рассылки сообщений.

Полиция накрыла подпольное заведение и изъяла все игровое оборудование. Возбуждено уголовное дело.

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