Петербурженка устроила подпольный игорный клуб в квартире в центре города
В Петербурге в одной из квартир в центре города женщина устроила подпольный игорный клуб. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД региона.
Нелегальное казино организовали на Разъезжей улице. Женщина арендовала там квартиру и привлекала клиентов с помощью рассылки сообщений.
Полиция накрыла подпольное заведение и изъяла все игровое оборудование. Возбуждено уголовное дело.
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