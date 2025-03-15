Подозрительный предмет со светящийся лампочкой нашли в Москве

Подозрительный предмет черного цвета, на котором светилась лампочка, обнаружили в одном из дворов Ярославского шоссе. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По предварительным данным, странный предмет лежал под деревом рядом с третьим и четвертым подъездами. На месте работают кинологи и саперы.

Правоохранители огородили территорию. Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее строители нашли в Москве предмет, визуально схожий с артиллерийским снарядом. Информацию о странной находке передали в полицию.

До этого на Коровинском шоссе эвакуировали отделение «Почты России». Перед этим в экстренные службы поступил звонок от женщины, которая рассказала о бесхозном пакете, из которого торчали провода. Прибывшие на вызов кинологи не обнаружили никакой угрозы.