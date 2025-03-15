Подозрительный предмет со светящийся лампочкой нашли в Москве

До этого на Коровинском шоссе эвакуировали отделение «Почты России». Перед этим в экстренные службы поступил звонок от женщины, которая рассказала о бесхозном пакете, из которого торчали провода. Прибывшие на вызов кинологи не обнаружили никакой угрозы.
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