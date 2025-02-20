Похожий на снаряд предмет нашли на стройке в Москве

В Москве нашли похожий на снаряд предмет

Рабочие на стройке в Москве обнаружили предмет, визуально схожий с артиллерийским снарядом. Об этом сообщил источник 360.ru.

Стройка расположена на юге Москвы, в Лефортово, на улице Золоторожский вал. Информацию о подозрительном предмете рабочие передали также в полицию.

На данный момент московские власти происшествие не комментировали.

Ранее подозрительный предмет, также внешне схожий с боеприпасом, нашли на северо-востоке Москвы.

UPD: на месте обнаружили болванку, действительно напоминающую снаряд. Место, где его нашли, огородили. К стройке прибыл наряд полиции.