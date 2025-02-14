Отделение «Почты России» в Западном Дегунине эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: РИА «Новости»

Отделение «Почты России» на Коровинском шоссе в районе Западное Дегунино на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета в помещении поступило в спасательные службы в 15:36. Женщина рассказала о пакете, из которого торчат провода. Тикающих звуков слышно не было.

Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали шесть сотрудников и пять посетителей почты. Отделение, расположенное на первом этаже 12-этажного жилого дома, оцепили.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Также вызвали кинологов.

UPD: прибывшие кинологи проверили пакет. Угрозы не обнаружили.

Ранее на востоке Москвы эвакуировали посетителей торгового центра «Престиж М». Причиной стал запах дыма, распространившийся по этажам ТЦ. Пострадавших нет.

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