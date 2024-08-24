Подозреваемого в убийстве подруги американца объявили в розыск в Подмосковье

Полиция начала поиски американца по подозрению в убийстве подруги в Подмосковье

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники полиции разыскивают гражданина Соединенных Штатов в Московской области по подозрению в убийстве девушки. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По его информации, 22 августа в подъезде нашли тело девушки. Она в этом же доме снимала квартиру.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

После этого в федеральный розыск объявили приятеля погибшей — американца Джареда Александра Чопеласа. Собеседник агентства уточнил, что сейчас полиция выясняет, какие их связывали отношения.

Как сообщил РБК, американца нашли и задержали в Турции. Правоохранители планируют привезти его к следователю на допрос.

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