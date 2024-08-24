Американца задержали в Турции по подозрению в убийстве девушки в Подмосковье

Гражданина США заподозрили в убийстве сожительницы в Одинцове, после этого он выехал из страны. Американца объявили в международный розыск и обнаружили в Турции, сообщил РБК .

Тело 30-летней жительницы Подмосковья нашли на лестничной площадке жилого дома. По данным СК, она умерла из-за колотых ран. Главным подозреваемым стал ее сожитель. После объявления мужчины в уголовный розыск его задержала турецкая полиция.

«Решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий», — уточнила пресс-секретарь подмосковного управления СК Ольга Врадий.

По данным Telegram-канала Shot, американец работал в России программистом. Он поругался со своей возлюбленной и во время ссоры напал на нее с ножом, указали авторы статьи. Крики девушки услышали соседи, они вызвали полицию.

В августе свою бывшую возлюбленную убил житель Челябинска. Он зарезал ее в поселке Нагорный, когда узнал о ее новом романе. Мужчину уже судили ранее.