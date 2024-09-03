Убитую в Нижнем Тагиле школьницу искали 140 сотрудников полиции

Убитую в Нижнем Тагиле 11-летнюю школьницу искали 140 сотрудников полиции. Об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, к поискам привлекли волонтеров сразу трех добровольческих отрядов: «Феликс», «Скорпион» и «Лиза Алерт». По тревоге подняли личный состав подразделений уголовного розыска, службы участковых уполномоченных, ППС и охраны общественного порядка.

«Оперуполномоченные тщательно анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района, отрабатывался круг связей школьницы, ее родных и знакомых, проверялись ранее судимые лица», — добавил Горелых.

Сыщики использовали в работе полиграф. Розыск девочки находился на контроле у руководства свердловского главка МВД.

Следователи совместно с криминалистами и полицейскими нашли подозреваемого в убийстве школьницы. Предварительно, мужчина попытался скрыть следы преступления и сбежать в Москву, но его задержали и доставили на допрос.

«С учетом полученных следствием доказательств будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения», — сообщил исполняющий обязанности руководителя СКР по Свердловской области полковник юстиции Константин Мирошниченко.

Расследование дела проконтролирует руководство регионального управления СК.

Об исчезновении девочки стало известно 31 августа. Школьница отпросилась у отца погулять, но домой не вернулась. Ее нашли мертвой 3 сентября.