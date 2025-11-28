Подозреваемого в создании детской порнографии поймали под Саратовом

В Саратовской области тверские полицейские задержали мужчину, который вел переписку с двумя несовершеннолетними девочками — семи и 11 лет. Он пытался выманить у них интимные фотографии, чтобы использовать для создания порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тверской области.

Подозреваемого задержали. Для выяснения всех деталей преступления проводят экспертизы. Следствие устанавливает обстоятельства случившегося, а также выявляет других пострадавших от действий фигуранта.

Задержанный — житель Саратовской области 1987 года рождения. По версии следствия, с июля по август 2025 года мужчина переписывался в интернете с двумя несовершеннолетними. В сообщениях он убеждал их отправить ему фотографии обнаженного тела.

По данным пресс-службы регионального УМВД, подозреваемый общался через популярную онлайн-игру с двумя девочками из Осташкова. В циничных разговорах на сексуальные темы он уговорил детей прислать ему через мессенджер обнаженные фотографии и видео. Подозреваемый использовал эти материалы для создания порнографии.

Полицейские изъяли у мужчины шесть мобильных телефонов, через которые он переписывался несовершеннолетними. Злоумышленника, которого задержали тверские оперативники УБК УМВД, доставили в Осташков. Сейчас проверяется, причастен ли он к другим преступлениям.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела по двум статьям и поместили в СИЗО. Решается вопрос о его аресте.

