Петербургский адвокат попался на съемке порно с собственной дочерью

В Санкт-Петербурге адвокат стал фигурантом уголовного дела о насилии и съемке порнографии с собственной семилетней дочерью. Полиция задержала его и изъяла улики, сообщил источник сайта 78.ru .

Мужчине 35 лет, он переехал в Санкт-Петербург из Мурманска и работал в сфере юриспруденции. По версии следствия, адвокат развращал дочь и снимал ее на камеру. Следком возбудил уголовное дело за насильственные действия сексуального характера и привлечение несовершеннолетнего к изготовлению порнографии.

Силовики явились к нему домой. При обыске они изъяли ноутбук, девять флеш-карт, умные часы, три мобильных телефона, три CD и два жестких диска.

В конце января в Орехово-Зуеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в надругательстве над двумя девочками. Сосед предполагаемого педофила рассказал, что он жил с женой и тремя детьми.