Подозреваемого в подрыве банкомата в ТРЦ «Свиблово» задержали

По подозрению в подрыве банкомата в торгово-развлекательном центре «Свиблово» задержали 19-летнего молодого человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным полиции, задержанный — москвич, живущий неподалеку. Против него возбудили дело о хулиганстве, но следователи дополнительно изучат материалы на предмет других статей Уголовного кодекса.
Прокуратура держит расследование дела на контроле.
Взрыв прогремел днем в отделении «Газпромбанка». Из торгового центра эвакуировали около 120 человек, никто не пострадал. Служба безопасности организации помогает правоохранительным органам расследовать все обстоятельства происшествия.
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