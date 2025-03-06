Подозреваемого в подрыве банкомата в ТРЦ «Свиблово» задержали

По подозрению в подрыве банкомата в торгово-развлекательном центре «Свиблово» задержали 19-летнего молодого человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным полиции, задержанный — москвич, живущий неподалеку. Против него возбудили дело о хулиганстве, но следователи дополнительно изучат материалы на предмет других статей Уголовного кодекса.

Прокуратура держит расследование дела на контроле.

Взрыв прогремел днем в отделении «Газпромбанка». Из торгового центра эвакуировали около 120 человек, никто не пострадал. Служба безопасности организации помогает правоохранительным органам расследовать все обстоятельства происшествия.