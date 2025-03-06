Около 120 человек эвакуировали из ТРЦ «Свиблово» после взрыва

Источник 360.ru сообщил об эвакуации около 120 человек из ТРЦ «Свиблово»

После взрыва в отделении «Газпромбанка» из торгового центра «Свиблово» эвакуировали около 120 человек. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

На место происшествия также прибыли кинологи. Сейчас торговый центр по-прежнему оцеплен.

Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла расследование на контроль. На месте работает заместитель прокурора. По предварительной версии, банкомат кто-то подорвал.

UPD: в пресс-службе банка сообщили 360.ru, что никто не пострадал, деньги в банкоматах также остались целыми.

«Сотрудники службы безопасности банка оказывают содействие правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств произошедшего», — добавили там.

Взрыв прогремел на первом этаже ТЦ. В банке выбило стекла. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались четверо сотрудников отделения и двое посетителей. Информации о пострадавших пока не поступало.