Стало известно состояние мальчика, пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

Шестилетний ребенок, пострадавший при взрыве автомобиля отца в столице, находится в больнице, ему зашивают голову. Об этом сообщил телеканал «Москва 24» .

Теща пострадавшего назвала зятя добрым и общительным человеком. У него есть и старший сын, который 17 октября планировал отмечать день рождения.

Взрыв прогремел утром возле жилого дома на Профсоюзной улице. По предварительным данным, во внедорожник, принадлежавший гендиректору компании «Шейкер групп» Виктору Мишачеву, подложили взрывное устройство. Пострадали три человека, в том числе сам бизнесмен и его сын. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По основной версии, покушались на предпринимателя из-за его профессиональной деятельности.