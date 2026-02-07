Подмосковному школьнику оторвало пальцы из-за поднятой на улице коробки

Подросток получил травму кисти в Люберцах из-за поднятого неизвестного устройства, похожего на петарду. Оно взорвалось у него в руке, заявила в телеграм-канале подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

«Семье будет оказано всестороннее участие и помощь», — уточнила она.

Омбудсмен призвала родителей разъяснить детям, что на улице нельзя поднимать никакие предметы.

«Не забывайте, что враги не останавливаются ни перед чем. С нами воюют. Враги очень изощренны в своих методах. Не брезгуют диверсиями против мирных жителей. И наши дети — это тоже их мишень!» — подчеркнула она.

По информации телеграм-канала Baza, в руках 16-летнего школьника сдетонировала бесхозная коробка, которую он хотел выбросить. Взрыв произошел в поселке Мирный в Люберцах, на улице Владлена Татарского. Парень заметил небольшую коробку и поднял ее. В этот момент она взорвалась.

В результате школьнику оторвало большой палец на правой руке, серьезные повреждения получил третий. Пострадавшего срочно госпитализировали, обстоятельства случившегося устанавливают следователи.

Ранее из-за неизвестного взрывного устройства погиб подросток в Химках. Он состоял в группе диггеров и посещал заброшенные места в Подмосковье. Из-за взрыва пострадал еще один школьник, его отправили в реанимацию и прооперировали.

Группа диггеров собирала разные боеприпасы и разбирала их. Эксперты не исключили, что сдетоноировать мог патрон РП-4, который контактировал с обычной водой, пролившейся из бутылки.