ФСБ задержала террориста, подорвавшего авто военного Минобороны в Подмосковье

В Московской области сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали 24-летнего россиянина, который вел террористическую деятельность по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник сам установил контакт с украинскими кураторами через мессенджер Telegram. По их заданию он собрал информацию об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также совершил поджог транспортного средства с символикой СВО.

Позже подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них он спрятал в тайнике в Москве, а другое использовал для подрыва в Наро-Фоминске автомобиля военнослужащего Минобороны.

Против задержанного завели уголовное дело за терроризм. Его заключили под стражу.

Ранее стало известно, что в России предотвратили теракты на двух еврейских культовых объектах в Красноярске и Пятигорске.