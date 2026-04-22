Появились кадры с места обрушения подъезда многоэтажки в Сызрани

В Сызрани под завалами частично обрушившегося подъезда многоэтажки могут находиться два человека, включая ребенка. Об этом сообщили в МЧС России.

Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, подъезд многоэтажки обрушился в результате атаки украинских беспилотников. В регионе действует режим «Ковер», воздушное пространство закрыли на всех высотах. Также сохраняется опасность атаки беспилотников.

Губернатор уточнил в телеграм-канале, что на месте ЧП работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф. Спасенным окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Поисковые работы пока не завершены.

Спасатели ранее вытащили из-под завалов четырех человек, включая ребенка. На место направили дополнительные силы МЧС России.