Под Саратовом мальчик задел удочкой провода и получил 90% ожогов тела

В Саратовской области 11-летний мальчик случайно зацепился удочкой за высоковольтные провода, возвращаясь с рыбалки, и получил ожоги 90% тела. Об этом сообщила пресс-служба Балашовской районной больницы.

Ребенок поступил в реанимационное отделение в критическом состоянии. У него — электротравма и ожоги 90% тела. Врачи боролись за его жизнь в течение четырех дней.

«Вчера мальчика транспортировали в Москву на специализированном санитарном вертолете для дальнейшего лечения. Сейчас каждая минута на счету», — говорится в сообщении.

Медики напомнили, что рядом с линиями электропередач необходимо соблюдать предельную осторожность.

Ранее в Брянской области мужчина задел удочкой провод и получил удар током. Он лишился возможности работать и стал инвалидом.