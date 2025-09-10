Рыбалка обернулась для жителя Брянской области инвалидностью

Житель Брянской области во время рыбалки зацепился удочкой за провод под напряжением и получил удар током. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Из-за электрического разряда мужчина лишился возможности работать и стал инвалидом. Пострадавший подал в суд на компанию «Брянскэнерго» и потребовал взыскать с нее более семи миллионов.

Его иск не удовлетворили. Суд посчитал, что рыбак виноват сам — он допустил грубую неосторожность, не заметив провода. В итоге «Брянскэнерго» обязали выплатить мужчине 155 тысяч рублей как сумму утраченного заработка, а также 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

В США женщина прикоснулась к микроволновой печи как раз в тот момент, когда в ее дом ударила молния. В результате рука американки прилипла к прибору и оставалась в таком положении до тех пор, пока в здании не отключили электричество.

Обследование показало, что повредились нервы и мышцы. Также ее предупредили о повышенном риске сердечного приступа.