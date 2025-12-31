Под Омском в массовом ДТП на трассе погиб человек

Вечером 30 декабря в Омской области произошло массовое ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На 469-м километре дороги водитель большегруза MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой фурой. После этого в них врезались легковые автомобили Kia и Volvo.

От полученных травм скончался водитель Volvo. Водителю Kia и трем его пассажирам, включая двух детей, потребовалась медицинская помощь. Также пострадали находившиеся за рулем обоих MAN.

«Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки», — отметили в прокуратуре.

