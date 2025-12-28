Три человека пострадали в ДТП с автобусом в башкирском Салавате

В башкирском Салавате в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали три человека. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции .

Авария произошла около 15:00 на улице Первомайской. По предварительным данным Госавтоинспекция Башкортостана, 64-летний водитель автобуса ПАЗ «Вектор» по неустановленной причине съехал с проезжей части в кювет, после чего автобус врезался в дерево. В момент происшествия в салоне находились 10 пассажиров.

Пострадавшего водителя и двоих пассажиров доставили в медицинское учреждение для осмотра. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Позднее в Следственном комитете России по Республике Башкортостан сообщили о возбуждении уголовного дела. Следственный отдел по городу Салавату начал расследование по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, в результате ДТП травмы получили водитель автобуса и два пассажира, среди которых девятилетняя девочка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность пассажирских перевозок.