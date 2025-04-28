Под Новороссийском спасли кота, застрявшего в отверстии для слива дождевой воды

В селе Мысхако спасли кота, который застрял в отверстии для слива дождевой воды в заборе. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Службы спасения города Новороссийска Алексей Одеров.

Прибывшие спасатели расширили отверстие с помощью слесарных инструментов. После этого кот выбрался и убежал.

«Благодарить спасателей не стал… Просто ушел… Жизнь одна у всех!» — написал Одеров.

Ранее в Воронеже пять дней спасали кота, который упал в вентиляционную шахту и не смог из нее выбраться. Ситуация осложнялась тем, что животное застряло в коробе на уровне чужой квартиры, жилец которой наотрез отказался разбирать стену ради спасения не своего питомца. Пойти навстречу мужчина согласился только после того, как хозяин кота обязался оплатить демонтаж стены и последующий ремонт.