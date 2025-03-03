Домашний кот просидел пять суток в вентиляционном коробе в одном из домов Воронежа

В Воронеже жильцы дома уже пятые сутки пытаются спасти кота, который упал в вентиляционную шахту и застрял там. Об этом рассказал «Постньюс» .

Домашний питомец по кличке Патрик находится без еды и воды уже несколько дней. Обнаружить животное удалось благодаря спецоборудованию — в шахту спустили камеру. По данным издания, питомец видимых травм при падении не получил.

Кот оказался в коробе с коммуникациями на уровне чужой квартиры. Хозяин кота пытался договориться с владельцем жилья о демонтаже стены, но тот отказался. Позже хозяин животного написал расписку, что оплатит демонтаж и последующий ремонт.

Сегодня коту спустили еду и воду на веревке, но из-за стресса он от них отказался.

По данным издания, Патрика взяли из приюта в прошлую среду, 26 февраля. Сначала кот вел себя спокойно, а на следующий день пролез в вентиляцию.