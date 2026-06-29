Под Калининградом спасли семью, которую уносило в море

Под Калининградом спасли мать с тремя детьми, которых уносило в море. Об этом сообщило издание «Клопс» .

Семья отдыхала на пляже неподалеку от гостиницы «Априори» 27 июня. По словам очевидцев, трое детей находились в воде на круге и звали на помощь.

«Я только легла, как вдруг услышала из воды крики ребенка: „Помогите! Помогите!“. Сначала подумала, что кто-то балуется. Встала смотреть и увидела, что на круге висят трое детей и их относит к волнорезу», — рассказала местная жительница.

На помощь бросился случайный очевидец, другой отдыхающий кинул спасательный круг. Вместе мужчины подтолкнули детей к берегу, и те смогли зацепиться за канаты у волнорезов.

В это же время из воды вынесли их мать. Женщина едва не утонула, теряла сознание и постоянно спрашивала о детях. Ее госпитализировали.

Ранее моторная лодка с шестью детьми на борту перевернулась на озере в Алтайском крае. В результате погибли 46-летний мужчина, а также дети восьми и девяти лет. Остальных спасли очевидцы.