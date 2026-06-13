Мужчина и две девочки погибли на озере в Алтайском крае

Три человека погибли при опрокидывании лодки на озере Линево в Алтайском крае. Среди погибших — две несовершеннолетних девочки, сообщила пресс-служба СУ СК по краю.

В моторной лодке, которой управлял 46-летний мужчина, находилось шестеро детей. На расстоянии 10-12 метров от берега лодка перевернулась. Погибли водитель и дети восьми и девяти лет. Остальных детей спасли очевидцы.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Спасатели принимают меры, чтобы обнаружить тела погибших. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Якутии возбудили уголовное дело о факту гибели трехлетнего ребенка в Мирнинском районе. Мальчик 6 июня остался без присмотра взрослых в селе Арылах и направился в сторону реки Малая Ботуобуя, упал в воду и утонул.