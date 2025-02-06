Под Калининградом простились с ребенком, которого насмерть забил отчим за отказ заниматься физкультурой

Под Калининградом простились с мальчиком, которого убил отчим

Церемония прощания с маленьким мальчиком, которого избил до смерти отчим, прошла в городе Черняховск Калининградской области. Глава населенного пункта Сергей Булычев в эфире в социальной сети «Вконтакте» заявил, что за неблагополучной семьей «недосмотрела, в том числе и администрация».

Люди пришли попрощаться с погибшим ребенком в местный кафедральный собор. По словам Сергея Булычева, на церемонию собрались жители окрестных сел. К гробу горожане принесли детские игрушки.

Администрация Черняховска объявила 6 февраля траур. Власти приспустили государственные флаги, как сообщалось на официальном сайте муниципалитета этого населенного пункта.

Семилетний школьник пропал в Черняховске утром 3 февраля. Об этом его мать и отчим сами заявили в полицию. Мужчина принял деятельное участие в поисках — позднее следствие выяснило, что он и убил мальчика за отказ сделать зарядку.

Злоумышленник упаковал тело ребенка в пакет с кирпичами и сбросил его в реку. В среду, 5 февраля, источник 360.ru сообщил, что отчима убитого мальчика арестовали. Суд отправил его в СИЗО до апреля текущего года.

Кроме того, власти возбудили в отношении мужчины и еще одно уголовное дело. Следствие считает, что он также избивал свою падчерицу. Злоумышленник сломал девочке руку.