Под Калининградом автомобиль сбил трех пешеходов и влетел в аптеку

В Гурьевске автомобиль после ДТП сбил трех человек и врезался в стену аптеки

Днем 23 марта в городе Гурьевске Калининградской области автомобиль после аварии сбил трех человек на пешеходном переходе и протаранил стену аптеки. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

ДТП произошло на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской. После столкновения с другим автомобилем машину отбросило в сторону пешеходного перехода с людьми. По предварительной информации, виновником мог стать водитель 2004 года рождения.

«Две машины столкнулись, одну выбросили на тротуар. Пострадали три пешехода, среди них один несовершеннолетний», — сообщили 360.ru в главке МВД по Калининградской области.

Очевидец аварии рассказала 360.ru, что на место аварии сразу прибыло много сотрудников экстренных служб.

«Я выезжала на кольцевое движение, встала пробку. При мне мимо проехала машина реанимации и МЧС. На самом перекрестке были две машины пожарных и белая малолитражка. Один автомобиль был на боку, много сотрудников ГИБДД там было, регулировали движение», — отметила она.