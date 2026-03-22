Водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с фурой на трассе «Вилюй»

ГАИ Иркутской области: на трассе «Валюй» LADA столкнулась с фурой

В иркутской области на 300-м километре федеральной трассы Вилюй в Братском районе столкнулись автомобиль ВАЗ-2104 и груженый седельный тягач МАN. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

Авария произошла накануне около 16 часов. В результате столкновения 67-летний водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. По предварительной оценке правоохранителей, причиной аварии стал выезд легковушки на полосу встречного движения.

На месте ДТП полицейские проводят необходимые следственные действия. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе Хабаровск — Владивосток в районе Уссурийска участниками ДТП стали 25 автомобилей. Причиной массовой аварии стали обильные снегопады, для обогрева людей на место прибыл подвижный пункт обогрева.