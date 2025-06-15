Под Ярославлем школьник потушил Вечный огонь

За потушившего Вечный огонь в Ярославской области мальчика взялась полиция

Полиция нашла мальчика, потушившего Вечный огонь в поселке Семибратово в Ростовском районе Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Информация о случившемся вечером 12 июня разлетелась по соцсетям. Действия ребенка попали на камеру наблюдения. На видео видно, что мальчик намеренно залил мемориальный огонь, используя воду из ваз с цветами.

Нарушителем оказался ребенок 2017 года рождения. С ним и его законными представителями сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

«Собранные правоохранителями материалы будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних», — отметили в полиции.

Ранее стало известно, что 45-летний мигрант погасил Вечный огонь в Воронеже. После задержания он заявил, что не понимал, что делает, поскольку находилсяв состоянии опьянения.