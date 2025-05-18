Пьяный мигрант сжег цветы у памятника и погасил Вечный огонь в Воронеже

МВД: злоумышленник погасил в Воронеже Вечный огонь на мемориале

Неизвестный поджег цветы и погасил Вечный огонь у братской могилы воинов Советской Армии в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Разыскать преступника по горячим следам не удалось, но позже издание «Блокнот-Воронеж» сообщило, что по подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего мигранта. Его нашли благодаря составленному фотороботу.

На допросе мужчина признался, что осквернил мемориал, потому что «был бухой».

«Я виноват, не соображал», — заявил иностранец на видео.

Ранее вандал спалил букву V на стеле на въезде в Кисловодск. Камеры засняли, как мужчина в черной одежде подошел к памятнику и поджог его.