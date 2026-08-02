Под Астраханью в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Ахтубинском районе Астраханской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 2115 и микроавтобуса Daewoo Istana произошло 1 августа около 23:30 на трассе Астрахань — Волгоград у села Поголое Займище. Водитель ВАЗа — местный житель 1979 года рождения — и водитель микроавтобуса из Москвы 1972 года рождения скончались на месте.

Пассажиров микроавтобуса, включая четырех детей, госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку, ход которой контролирует прокуратура. Причины ДТП устанавливаются.

Накануне в Сызранском районе Самарской области взрослый и ребенок погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей — Geely и Hyundai Tucson. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.