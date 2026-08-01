Взрослый и ребенок погибли при лобовом ДТП под Самарой

МВД: два человека погибли в ДТП с двумя автомобилями под Самарой

Взрослый и ребенок погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Сызранском районе Самарской области. Еще пять человек получили травмы, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, авария произошла в субботу около 12:20 на 16-м километре дороги «Обход города Сызрани». Лоб в лоб столкнулись автомобили Geely и Hyundai Tucson.

После удара одна из легковушек получила серьезные повреждения и фактически превратилась в груду металла. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и специалисты экстренных служб, они установят все обстоятельства ДТП.

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области 17-летний водитель питбайка столкнулся с автомобилем и погиб от полученных травм.