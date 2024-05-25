В Краснодаре сорванная ветром крыша рухнула на школьников

Утром в субботу, 25 мая, ветер сорвал часть кровли со здания школы № 29 в Краснодаре, есть пострадавшие. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Наумов.

«В этот праздник свои коррективы внес сильный ветер. В школе № 29 по улице имени Рылеева сорвало часть кровли. Есть пострадавшие, хоть это и произошло до начала торжественной линейки. Медики оказывают им помощь, полиция и спасатели на месте», — написал он.

Наумов отметил, что также у школы находятся его заместитель Игорь Михайлов и представители департамента образования.

Прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале уточнила, что осколочные ранения различной степени тяжести получили около 12 детей. Точное количество пострадавших уточняется.

«На место происшествия выехал прокурор Западного административного округа Краснодара Виталий Ольховик. Организована проверка причин и условий произошедшего», — заявили в ведомстве.

В пятницу, 24 мая, в Анапе после торжественной линейки погиб ученик девятого класса. Парень находился на морском пирсе в компании, прыгнул в воду за упавшей обувью и утонул.