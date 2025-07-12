Молния ударила в Останкинскую башню

В Москве во время ливня молния ударила в Останкинскую телебашню. В распоряжении 360.ru оказалось видео с разбушевавшейся непогодой.
На записи видно, как молнии во время грозы то и дело появляются у башни. Несколько раз они попали в Телевизионный центр.
После аномальной жары Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень. В столице температура днем поднялась до рекордных +34,6 градусов. Завтра, по данным Gismeteo, столбики термометров опустятся до +25...+26 градусов, и снова пройдут дожди.
Ранее городские службы перекрыли движение на внешней стороне МКАД из-за подтопления в районе съезда № 15. Специалисты устраняют последствия аварии.
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