Почти 30 беспилотников сбили в Брянской области за ночь

За ночь силы ПВО уничтожили и перехватили над Брянской областью 27 украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Враг сегодня ночью совершил массированную террористическую атаку по территории региона. Силы ПВО Минобороны перехватили и уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет благодаря профессионализму наших военнослужащих, все цели уничтожили, все атаки отразили», — написал он.

Пресс-служба Минобороны ранее сообщила, что в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 158 беспилотников в небе над целым рядом регионов страны.

Кроме того, украинский дрон сбили в районе Московского НПЗ. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявлял, что угрозе работе завода не произошло, пострадавших в результате атаки не было.