Почти 200 кв. метров остекления технопарка «Элма» в Зеленограде пострадало из-за атаки БПЛА

Остекление технопарка «Элма» в Зеленограде пострадало во время отражения атаки БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, стекла разбились в здании на площади 200 квадратных метров. Также сгорел припаркованный рядом автомобиль. На место происшествия приехал префект Зеленограда Анатолий Смирнов. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что силы противовоздушной обороны сбили 42 беспилотника над Московской областью.

По его словам, средства ПВО сработали по целям в 12 муниципальных образованиях. Три жилых дома в селе Троицком в Чехове получили повреждения. Из жителей никто не пострадал.

Хозяевам пострадавших при атаке БПЛА домов окажут всю необходимую помощь. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.