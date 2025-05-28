Почти 200 кв. метров остекления технопарка «Элма» в Зеленограде пострадало из-за атаки БПЛА

Остекление технопарка «Элма» в Зеленограде пострадало во время отражения атаки БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, стекла разбились в здании на площади 200 квадратных метров. Также сгорел припаркованный рядом автомобиль. На место происшествия приехал префект Зеленограда Анатолий Смирнов. Данных о пострадавших не поступало.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что силы противовоздушной обороны сбили 42 беспилотника над Московской областью.
По его словам, средства ПВО сработали по целям в 12 муниципальных образованиях. Три жилых дома в селе Троицком в Чехове получили повреждения. Из жителей никто не пострадал.
Хозяевам пострадавших при атаке БПЛА домов окажут всю необходимую помощь. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.
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