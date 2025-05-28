Жителям пострадавших из-за БПЛА домов в Чехове окажут всю необходимую помощь

Жителям пострадавших при атаке БПЛА домов в селе Троицкое в Чехове окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — уточнил глава региона.

По последним данным, над территорией Подмосковья силы ПВО сбили 42 беспилотника в 12 муниципальных образованиях региона.

«По каждому из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка», — подчеркнул губернатор.