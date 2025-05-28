Жителям пострадавших из-за БПЛА домов в Чехове окажут всю необходимую помощь
Жителям пострадавших при атаке БПЛА домов в селе Троицкое в Чехове окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — уточнил глава региона.
По последним данным, над территорией Подмосковья силы ПВО сбили 42 беспилотника в 12 муниципальных образованиях региона.
«По каждому из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка», — подчеркнул губернатор.
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