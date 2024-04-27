Жителей Подмосковья предупредили об опасности найденных в лесах беспилотников | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 23:10 Жителей Подмосковья предупредили об опасности найденных в лесах беспилотников ГУРБ Подмосковья: сбитые беспилотники нашли в лесах после схода снега РИА «Новости»

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Несколько десятков сбитых беспилотников нашли в лесах Московской области после таяния снега.Главное управление региональной безопасности предупредило жителей, что даже упавшие дроны представляют опасность.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотники упали под воздействием дежурных средств радиоэлектронной борьбы.

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При обнаружении такой находки не стоит ее трогать и пользоваться мобильными телефонами в непосредственной близости.

Лучше всего отойти на расстояние не меньше 100 метров и вызвать на место службу спасения по номеру 112.

Упавший на проезжую часть дороги белгородского села Вознесеновка украинский дрон-камикадзе взорвался и ранил пять человек. Среди пострадавших оказалась 17-летняя девочка подросток.

Прибывшие на место врачи забрали раненых в больницы. Еще один пострадавший с контузией добрался до медицинского учреждения самостоятельно.