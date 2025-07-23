По стопам бутовских коз. Коровы в Приморье замучили жителей поселка

В Приморье жителей поселка городского типа Славянка терроризируют коровы уже несколько лет. Животные спокойно прогуливаются по общественным местам, жуют цветы и справляют нужду на детских площадках. Подробнее о ситуации рассказала 360.ru очевидица.

«Это какой-то ужас просто, загажены все детские площадки в центре. Разгуливают рядом с мемориалом памяти, который напротив нашей администрации. Под окнами на клумбах жуют цветы», — рассказала она.

По ее словам, жители обращались за помощью в местную группу Хасанского округа, но ответа пока не последовало.