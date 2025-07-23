По стопам бутовских коз. Коровы в Приморье замучили жителей поселка
В Приморье стадо коров оккупировало поселок Славянка
В Приморье жителей поселка городского типа Славянка терроризируют коровы уже несколько лет. Животные спокойно прогуливаются по общественным местам, жуют цветы и справляют нужду на детских площадках. Подробнее о ситуации рассказала 360.ru очевидица.
«Это какой-то ужас просто, загажены все детские площадки в центре. Разгуливают рядом с мемориалом памяти, который напротив нашей администрации. Под окнами на клумбах жуют цветы», — рассказала она.
По ее словам, жители обращались за помощью в местную группу Хасанского округа, но ответа пока не последовало.
Животные заходят в огороды и топчут растения. В особенности коровы собираются по вечерам. Их разгонять помогает одна из местных жительниц вместе с сыном.
Похожая ситуация произошла в прошлом году в Южном Бутово. Козы и козлы терроризировали район: объедали цветы на клумбах, портили машины, проникали в магазины и разгуливали по общественным местам. Жители постоянно жаловались на них. Потом на хозяина коз подали в суд. В итоге животных изъяли у владельца.