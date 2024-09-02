Источник 360.ru: компания «Победа» перенесла рейс из Москвы до Калининграда

Авиаперевозчик «Победа» перенес рейс Москва — Калининград из-за технической неисправности самолета. Люди уже сидели в салоне, когда им сообщили о поломке, рассказал источник 360.ru.

«Должны были вылететь в 12, по итогу сидим в самолете. И объявление, что техническая неисправность. Пригнали новый самолет. Пока на час перенесли», — добавил он.

По его словам, пассажирам не предоставили даже воду.

«Сейчас стоим в автобусе, к новому самолету не выпускают», — заявил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно о смерти пассажирки самолета во время рейса Москва — Екатеринбург. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Казани.

До этого пассажирский лайнер, летевший в Петропавловск-Камчатский, вынужденно приземлился во Владивостоке. Экстренную посадку пришлось совершить из-за сигнала о неисправности одной из гидросистем.