«По итогу сидим в самолете». «Победа» перенесла рейс Москва — Калининград

Источник 360.ru: компания «Победа» перенесла рейс из Москвы до Калининграда

Авиаперевозчик «Победа» перенес рейс Москва — Калининград из-за технической неисправности самолета. Люди уже сидели в салоне, когда им сообщили о поломке, рассказал источник 360.ru.

«Должны были вылететь в 12, по итогу сидим в самолете. И объявление, что техническая неисправность. Пригнали новый самолет. Пока на час перенесли», — добавил он.

По его словам, пассажирам не предоставили даже воду.

«Сейчас стоим в автобусе, к новому самолету не выпускают», — заявил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно о смерти пассажирки самолета во время рейса Москва — Екатеринбург. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Казани.

До этого пассажирский лайнер, летевший в Петропавловск-Камчатский, вынужденно приземлился во Владивостоке. Экстренную посадку пришлось совершить из-за сигнала о неисправности одной из гидросистем.

Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Ипотека — не приговор. Что делать, если нечем гасить ипотеку

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте