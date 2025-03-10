Рынок загорелся в Новой Москве

Источник 360.ru: рынок загорелся на 300 «квадратах» в городе Московском

Торговые павильоны загорелись в Филимонковском районе на территории города Московского. Предварительно, пострадавших нет, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Он отметил, что предварительная площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров. Людей с места ЧП эвакуировали.

По словам очевидцев, пожар начался в обувной мастерской. Изначально сапожник и парень пытались своим силами потушить пламя, но огонь очень быстро разрастался и начал перекидываться на соседние арендованные здания.

Также самостоятельно из распложенного рядом спортивного комплекса эвакуировались 40 человек. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. В настоящее время возгорание локализовали. Причина пожара устанавливается.

Ранее крупный пожар потушили в тепличном комплексе в Московской области. В результате происшествия погибли четыре человека.