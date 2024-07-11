Площадь пожара в Крыму увеличилась до 15 гектаров

Площадь пожара на лесной подстилке в районе Судака увеличилась до 15 гектаров

Площадь пожара на лесной подстилке в горно-лесной местности в районе Судака увеличилась до 15 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Дополнительно к месту пожара направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым», — сообщили спасатели.

По их словам, тушение осложняется ветром и жаркой погодой.

Всего на месте работают 197 специалистов и 44 единицы техники, в том числе вертолеты, уже не менее 10 раз сбросившие воду.

Накануне вечером в Евпатории ликвидировали крупный ландшафтный пожар. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.