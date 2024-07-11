Появилось видео крупного пожара в Евпатории

МЧС: крупный ландшафтный пожар ликвидировали в Евпатории

В Евпатории на улице 60-летия ВЛКСМ вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

«Огонь быстро распространялся из-за высокой ветровой нагрузки», — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Открытое горение ликвидировали огнеборцы ликвидировали в 21:47 по московскому времени. В борьбе с огнем задействовали 38 человек и восемь единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Глава администрации города Александр Юрьев сообщил, что пожар вспыхнул из-за возгорания сухой травы около спортивного комплекса «Арена-Крым».

«Прошу не паниковать <…> К сожалению, такое бывает в пожароопасный период», — процитировал мэра Telegram-канал ЧП Евпатория.

Ранее лесной пожар потушили в километре от деревни Деревнищи Орехово-Зуевского округа Московской области.

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