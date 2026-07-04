Площадь пожара на бывшем заводе в Ставрополе выросла более чем втрое

Площадь пожара на заводе в Ставрополе возросла до 3,5 тыс. квадратных метров

Площадь возгорания на территории бывшего завода на улице Кулакова в Ставрополе выросла до 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что работы по тушению осложняет пожарная нагрузка внутри здания.

Еще до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 150 человек. К ликвидации огня привлекли 18 единиц техники и более 50 человек.

Изначально возгорание на площади в тысячу квадратных метров произошло на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка «СКИП Мастер», отмечал глава города Иван Ульянченко.

Пострадал один человек, его привезли в больницу с травмами средней степени тяжести. Предположительной причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.