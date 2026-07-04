Мощный пожар охватил склад лакокрасочных материалов в Ставрополе

Глава Ставрополя Ульянченко сообщил о пожаре на складе с лаком и красками

Склад лакокрасочных материалов загорелся в северо-западном районе Ставрополя. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко .

Он подчеркнул, что предварительной причиной возникновения огня стала разгерметизация газового баллона. По неподтвержденным данным, пострадал один человек.

В пресс-службе краевого главка МЧС уточнили, что пламя распространилось на площади в 1000 квадратных метров. На пожар прибыли более 34 человек и 10 единиц техники.

Местные жители в комментарии 360.ru сообщили, что никакого взрыва не слышали. По их словам, работники склада заявили, что причиной возникновения огня стали неполадки с электрикой.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них видно, как над промышленным зданием поднялся густой черный дым.

В минувший четверг, 2 июня, пламя охватило кровлю четырехэтажного коммерческого здания на улице Исмаилова в Махачкале. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, пожар распространился на площади в 100 квадратных метров.