Площадь лесного пожара в Крыму выросла до 23 гектаров

Площадь лесного пожара в Симферопольском районе Крыма увеличилась до 23 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В труднопроходимой местности работает гусеничная пожарная машина», — отметили в ведомстве.

В тушении пожара задействовали более 160 человек и 42 единицы техники. Также для ликвидации огня привлекли вертолет Ми-8 МЧС РФ. Информации о пострадавших не поступало.

В Ростовской области зафиксировали более 50 пожаров. Причиной возникновения крупных возгораний стал сильный ветер и неосторожное обращение с огнем местных жителей. Губернатор Василий Голубев заявил, что пожарные работают в 30 различных точках региона.