Площадь лесного пожара в Краснодарском крае увеличилась

МЧС: пожар под Новороссийском охватил площадь в 28 гектаров

Фото: Пресс-служба МЧС

Крупный лесной пожар рядом с Новороссийском продолжают тушить, в ликвидации участвуют более 200 специалистов и 48 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, огонь в Краснодарском крае распространился на территории площадью в 28 гектаров. В труднодоступных районах огнеборцы тушат пожар с помощью ранцевых огнетушителей.

Губернатор Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе ввели режим ЧС. Из-за лесных пожаров с баз отдыха эвакуировали порядка 500 человек. По его словам, изначально огонь вспыхнул в поселке Дюрсо. Позже пожар распространился на территории неподалеку от баз отдыха «Моряк» и «Романтик».

Ранее сотрудники МЧС потушили огонь в горно-лесной местности вблизи Судака. Для ликвидации пожара спасатели использовали вертолет.

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