«Плохо мне, ничего не вижу». Соседка рассказала об отравившейся насмерть суррогатным алкоголем в Ленобласти

В Сланцевском районе Ленобласти 19 человек насмерть отравились суррогатным алкоголем. Жительница дома, где проживали задержанные бутлегеры, рассказала 360.ru, что одна из погибших стучалась к ней в дверь после отравления, прося о помощи.

«Соседка снизу к нам утром в дверь дергалась. Мы открыли. Она говорит: „Плохо мне“. Вот на скорой отправили», — сказала она.

Собеседница 360.ru пояснила, что соседка прибежала к ним рано утром два дня назад. До этого она стучалась в двери к другим жильцам, а потом поднялась уже к ним на этаж. Соседка жаловалась, что она ничего не видит и плохо себя чувствует.

Женщина с мужем отвели ее вниз и вызвали медиков. Соседку сразу увезли в больницу, но она не выжила.

Ранее невестка задержанной Татьяна Степанова заявила, что свекровь оклеветал знакомый ее покойного мужа, который как раз и занимался изготовлением и продажей суррогатного алкоголя.