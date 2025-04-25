Плевался в пассажиров. Самолет экстренно сел в Берлине из-за пьяного финна

Самолет экстренно посадили в Берлине из-за плевавшегося в пассажиров финна

Следовавший из Хельсинки в Цюрих самолет экстренно приземлился в аэропорту Берлина из-за нетрезвого гражданина Финляндии. Мужчина плевался в других пассажиров и напал на бортпроводника, сообщило издание Bild .

Экипаж самолета запросил разрешение на посадку в аэропорту Берлин-Бранденбург. Там 42-летнего дебошира встретили сотрудники федеральной полиции. Его сразу задержали и допросили свидетелей происшествия.

Тест на алкоголь показал значение 1,27 этанола на литр воздуха, что является высоким уровнем опьянения. С нарушителя в качестве залога взыскали 2200 евро. Лайнер продолжил полет в Цюрих.

Ранее вылетевший из Москвы житель Астрахани полностью разделся в салоне самолета. Пассажиры пожаловались на голого попутчика членам экипажа. При посадке в месте назначения неадекватного пассажира передали полицейским.